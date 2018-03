Tartu raekoja platsil süüdati küünlad märtsiküüditatute mälestuseks

Küünalde süütamise algatasid 2010. aastal MTÜ Tulipisara noored ning mälestuspäeva korraldusel osalevad ka teised inimõiguste-, ajaloo- ja noorteühingud. Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhi Britt Järveti sõnul on oluline, et noored mälestuspäevadel järjepidevalt osalevad, et tulevased põlved oma ajaloo ja saamisloo suhtes ükskõikseks ei muutuks. «Aitame mäletada, et ei peaks tulevikus kahetsema,» sõnas Järvet.