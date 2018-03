Fotod: viimasel suusapäeval tehti vigursõitu ja grilliti vahukomme

See naine või mees, kes viimasena rajalt lahkub on võitja. Naiste sõidus oli kuus osalejat, see tähendab, et tuli sõita viis 300 meetrist ringi. Võistluse võitis laskesuusataja Grete Gaim. Et naistevõistlus ei võtnud tippsportlasel veel higigi lahti, stardib Gaim ka meeste sõidus. Meeste sõidus oli stardis 15 meest.