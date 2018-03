Margus Kohava: uus tehas aitab Eesti elu edendada

Metsa- ja puidutööstussektor on ala, kus Eestil on suured kogemused ja valitseb teadmine, et iga metsast välja toodud puu tuleb maksimaalselt väärtustada. Maailma kogemus kõneleb, et tugeva puidutööstusega riikides on stabiilne ja kestlik metsandus. On ka loogiline, et tööstusharu ei sae oksa, millel ise istub. Sellest teadmisest tuleneb ka Est-For Investi kavatsus rajada Eestisse nüüdisaegne puidurafineerimistehas, mis väärindaks olemasolevat ressurssi. Selle tehase pärast ei peaks raiuma ühtegi lisapuud, see kasutaks seni ekspordiks minevat paberipuitu ja hakkpuitu.