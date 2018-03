Kalamehed kogunesid Peipsile suurimat kala püüdma

Aivi Anijago on kohalik, kes Kasepääl võistlemas käinud algusaastatest alates, tänavu on see tal 17. kord. «Ema ja isa on mul ikka alati esikolmikus olnud,» rääkis ta. Täna oli Anijago võistlemas koos perega, lisaks emale ja isale oli kaasas veel õde koos oma pisipojaga ja vanaisa. Neiu lobistas sõrmed jääaugus kalast puhtaks ja ütles, et sel aastal on ilmaga väga vedanud, päike soojendab mõnusalt.

Kirev seltskond

Mõnusat ilma ja sõprade seltskonda oli nautima tulnud ka seltskond Tallinna lähedalt Koselt. Teist aastat võistlusele tulnud Hans-Kristjan Karu sõnas, et Koselt starditi juba kell kuus hommikul. Kuna väljas olid korralikud miinuskraadid ning ussikesed ja tõugud kippusid ära külmuma, siis hoidis Karu neid põues. «Veel ei ole nad seal laiali läinud ja loodan, et ei lähe ka,» rääkis mees.

Lisaks kogenud kalameestele oli platsis ka neid, kes esimest korda katsetama tulid ja päris ise ka ei teadnud, kuidas see asi käib. Priit Saare rääkis, et sai talikalapüügi kiirkoolituse eile kalapoes ja täna üritab sõprade nõu ja jõu abil kuidagi hakkama saada. Ühe kala oli seltskond juba ka kätte saanud ning selle üle tunti suurt heameelt.

Ka Sander Aur oli Kasepääl võistlemas esimest korda, aga koha valik oli tal hästi välja tulnud, sest kala oli tal omajagu. Kõik kala pidi minema söögiks. «Kiisk on hea kotlettide tegemiseks,» naljatles ta.

Kalaküla

Lisaks kalapüügile saab Peipsil võtta osa ka kalaküla tegemistest. Kalaküla pealik Tauno Laasik ütles, et õhtul on ka pidu tulemas. Külas on ka mitu erinevat sauna, kus saab õhtul end leiliga üles soojendada. Seda võib teha näiteks oli kilesaunas, täispuhutavas saunas või tünnisaunas.

Tänapäevast kalaküla on korraldatud Peipsil viis aastat, aga tegelikult ulatub selle omapärase asumi ajalugu 1650. aastasse. «Vanasti mindi keset järve kalale ja siis oleks olnud tülikas iga õhtu koju tagasi minna, seetõttu pandi laager püsti,» selgitas Otepäält kohale tulnud Rein Org. Ta pakkus ka «äkilist» ja isetehtud mustsõstrajooki. «Äkiline» oli tehtud äsja püütud ahvenast, millele oli lisatud soola, sibulat ja sidrunit.