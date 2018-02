Vaata, mida Tartu Tähtvere lasteaia Rüblikute rühm räägib Eestist

Tartu Postimees uuris lastelt, kas nad teavad, kes on Eesti president, millega ta tegeleb, millised on eesti keel, eestlased ja meie rahvussümbolid. Rüblikute rühma õpetaja on Anneli Rebane ja abiõpetajad Deivi Kirsch ja Riin Rahe. Lapsi on rühmas 17.