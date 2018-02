Päästeamet hoiatab: Emajõe jääle minek on eluohtlik

Veemotospordi treener Üllar Põvvat, kes viimased 45-aastat Emajõe kaldal toimetanud, rääkis, et ehmatas täna hommikul päris ära. «Nägin Emajõel suusajälge,» ütles ta. Ta lisas, et vesi on väga kõrge ja seetõttu on jääle minek eriti ohtlik. Põvvat ütles, et kui suusatajad näevad jälge Emajõel, siis võivad ka teised hulljulged sinna suusatama minna. «Mure on inimeste pärast,» märkis ta.

Ka Lõuna päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik hoiatas, et jääle minek on alati risk. Ta ütles, et seisva veega veekogudele tekib jää kiiremini kui vooluga veekogudele. Jõgede jääle minek on eluohtlik.