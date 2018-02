Tartu valla osalusega ettevõtte juhi korruptsioonisüüdistus ei leidnud kohtus tõendamist

Kohus leidis, et korruptsioonisüüdistuses kajastatud tegevuskirjeldused on prokuratuuri esitatud tõenditega konkreetselt seostamata. Samuti on ebaselge iga kirjeldatud tegevuse seos teokoosseisuga. «Süüdistusakti lõpposa on koostatud niivõrd puudulikult ja kvalifitseerimiseks vajalikke fakte välja toomata ning tõenditega seostamata, et kohtul pole võimalik sellise süüdistuse kohta asjakohaseid hinnanguid anda, ilma et kohus ise ei asuks süüdistust sisustama,» seisab otsuses. Kohus ei saa aga esitatud süüdistuse raamidest väljuda ja ise seda sisustama hakata. Kohus saab vaid süüdistuses kajastatud selgete faktiliste asjaolude pinnalt analüüsida, kas Leppa saab süüdistuses kirjeldatud tegudes süüstada või mitte.