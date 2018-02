Eesti meistrivõistlustel sulgpallis võidutsesid tartlased

Eesti meistrivõistlusted toimusid sel aastal juba 54ndat korda. Mart Siliksaar, sulgpalliklubi Triiton juht ja treener ütles, et võistlustel osales kümmekond klubi ning kohal oli kogu Eesti paremik. Seda, et sulgpall tartlastele korda läheb, näitas ka publiku arv, mis oli hinnanguliselt 500. Meeste üksikarvestuses oli parim juba kolmeteistkümnendat korda järjest Raul Must (SK Triiton), naistest võitis esikoha Kristin Kuuba (SK Triiton), kes mõlemad mahuvad ka maailma edetabeli esimese 110 hulka. Meeste paarismängus olid võidukad Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner (TÜASK), naistest Kristin Kuuba ja Kati-Kreet Marran (SK Triiton). Segapaaride arvestuses said esikoha Kristjan Kaljurand ja Hannaliina Piho (TÜASK). Siliksaart rõõmustas muuhulgas väga see, et naiste paarismängus võitsid hõbemedali vaid neljateistaastased Catlyn Kruus ja Ramona Üprus. Samuti tõi ta esile võistluste paarismängus poolfinaali jõundud Mikk Õunmaa, kes lõpetas keskkooli kuldmedaliga. «See näitab, et Eestis saab teha tipptasemel sulgpalli ja samas olla koolis edukas,» märkis Siliksaar. Treeneri sõnul on sulgpalli populaarsus viimasel viiel aastal Eestis kasvanud. «Raul Must on näiteks käinud kolmel olümpial ja on teistele eeskujuks. Vähe on neid sportlasi, kes harjutavad Tartus ja on rahvusvahelisest kõrgklassist,» nentis ta. Siliksaare sõnul on nende klubil koos harrastusportlastega 450 harjutajat, maailmas on sulgpalliharrastajaid aga koguni kümme miljonit. Sportlastena harjutab Triitonis 100 last, mis tähendab ühtlasi trenne igal argipäeval kaks korda päevas. «Kui sügiseti gruppide komplekteerimine hakkab, siis käivad meie treenerid reketitega koolides kehalise kasvatuse tundides. Nad lasevad lastel mängida ja kel huvi tekib, need saavad juba klubiga ühineda,» selgitas ta, kuidas klubi noori sulgpalli juurde toob. Siliksaar rääkis, et sulgpall nõuab tegijatelt kehaliselt palju ning maailma tipptegijad suudavad pallile anda kiiruse 400 km/h. «Rio olümpiamängudel suutis vaid üks spordivahend lennata kiiremini. See oli püssikuul,» muheles ta. Siliksaare kinnitusel on sulgapallisõpradel varsti taas põhjust rõõmustamuseks. Järgmised Euroopa juunioride meistrivõistlused toimuvad Tallinnas juba septembris.