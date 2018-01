Tartusse tuleb õpetamist õppima 350 õppejõudu

Õppimise ja õpetamise arendamisele pühendatud konverentsil on vaatluse all õppimiskesksus, tänapäevased õppimist toetavad õppe- ja hindamismeetodid, valdkondlikud eripärad õpetamises ja õppimises ning juhtimise roll õppekvaliteedi tagamisel.

Konverentsi korralduskomitee juht, Tartu ülikooli kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm sõnas, et konverentsi üks keskseid teemasid on üliõpilaste kaasamine.

«Lisaks aktiivsele õppimisele ehk üliõpilaste sisukamale kaasamisele loengutes ja seminarides arutletakse ka selle üle, kuidas kaasata tudengeid projektidesse, uurimistöösse, otsustuskogudesse ja tööpraktikasse,» märkis Karm. Ettekannetes jagavad õppejõud kolleegidega oma kogemusi, milliseid võtteid nad on välja töötanud üliõpilaste õppimise toetamiseks ning kuidas need on praktikas toiminud.