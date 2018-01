Tartu Forseliuse kooli miniväljakul on nüüd jääkate, mis tähendab seda, et kogu linnarahvast oodatakse uisutama. Pärast koolipäeva ja nädalavahetusel ootame uisutama nii õpilasi kui ka lapsevanemaid, samuti on teretulnud kõik ülejäänud uisusõbrad. Uisuväli on õhtuti valgustatud.