Usundiloo seltsis räägitakse palverännakutest Venemaa avarustesse

Sümpoosioni ühe korraldaja, folkloristika teaduri Tiina Sepa sõnul on huvitav kuulata palverändudest ida poole. Need meil palju kajastamist leidnud pole, erinevalt kasvõi rändudest Santiago de Compostelasse ja mujale Lääne-Euroopasse.

2017. aasta maikuus toimunud palverännakust Peipsi-tagusele Venemaale räägivad Georg Allik, Anne Kukermann ja Ingrid Mäsak. Arutluse all on küsimused palverännaku ja tavaturismi erinevustest ning palveränduri staatusest võõral maal, samuti see, miks võeti suund just õigeusu kirikutesse Venemaal. Ettekandeid ilmestavad rännul tehtud fotod.

Sümpoosion toimub esmaspäeval 8. jaanuaril kell 12-14 Ülikooli 16-212. Kõik huvilised on oodatud