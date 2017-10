Cargobus sulges Tähe tänava esinduse

Cargobusi tegevjuhi kohusetäitja Piia Vitkar ütles Tartu Postimehele, et Tähe tänava esindus suleti suuresti majanduslikel põhjustel.

«Üks põhjus on kindlasti kulude kokkuhoid. Teine aga see, et muutuda klientide jaoks efektiivsemaks ja kiiremaks. Bussijaamast lähevad saadetised kohe teele, aga Tähe esindus tähendas ikkagi väikest viiteaega,» selgitas Vitkar.

Tähe tänava esindus loodi Vitkari sõnul aastaid tagasi ning sellel oli mitu põhjust. «Tartu bussijaama on mitu korda ümberehitatud ja renoveeritud ning meid on mitu korda majast välja tõstetud ja siis jälle tagasi võetud. Tänu sellele tekkiski mingil hetkel Tähe esindus. Nüüd aga oleme jälle bussijaama tagasi,» selgitas Vitkar ning tõdes, et Tartu ei ole nii suur linn, mis vajaks kahte esindus.