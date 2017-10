Anne Adams mõtleb Supilinnast lauldes oma tudengiaastatele

Anne Adamsiga koos laulab Jaan Sööt. Nendega samas magusvalusas laadis kitarrisoolod esitab Tõnu Hallik. Kas mõte läheb laulmise ajal Supilinna rändama?

«Muidugi! Ja meelde tuleb nooruspõlv,» ütles lauljanna. «Ma ei tea, kas Tartus on üldse kedagi, kellel Supilinnaga ei ole isiklikke romantilisi mälestusi. Aga omamoodi Supilinn on paljudes linnades ja nii aitab see laul paljudel inimestel meenutada head oma möödunud aastatest.»

Professori loodud sõnad

«Veel tollel tänaval on Supilinna maitset» viisi on loonud Anne Adams. Sõnad on kirjutanud Tallinna tehnikaülikooli professor Jüri Krustok, kes õppis 1970. aastate teises pooles Tartu ülikoolis füüsikat. Ta on koos tütar Piretiga ka selle laulu video autor. «Jüri Krustok kirjutab hästi vahvat luulet ja on jaganud oma luule linke ka mulle,» ütles lauljanna.

Anne Adams astus oma muusikaga esimest korda avalikkuse ette Tartu ülikooli klubis aastal 1978, kui ta esitas Hando Runneli luuletusele tehtud laulu «Ära». Umbes samal ajal laulis sealsamas omaloomingut ka Krustok.

«Veel tollel tänaval on Supilinna maitset» on kolmas laul Anne Adamsi värskel, septembri algul ilmunud plaadil «Läinud aegade mõtted». Sama CD teine lugu on Krustoki viisi ja sõnadega «Mis seal siis erilist oli». Tema tekst kõlab ka plaadi üheksandas laulus «Delete».

Vinüülplaat tulekul

CD-le «Läinud aegade mõtted» kahel viimasel aastal salvestatud laulud loodab Anne Adams avaldada ka vinüülplaadina veel enne selle aasta lõppu. Ta elab Nõmmel ning on vabakutseline muusik. Ühtlasi on ta muusikaõpetaja omaenda pisikeses soololaulu eriala õpetavas huvikoolis Noodipuu.

Septembri lõpul andis Anne Adams Viimsi pargis seni oma viimase kontserdi, kaaslaseks kitarrist Tõnu Hallik. Tartus ei ole lauljannal lähemal ajal esinemisi kavandatud, kuid ta ütles, et on valmis väga hea meelega kontserte andma, kui leiduks kutsujaid.