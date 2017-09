Üliõpilasspordipäev annab kõigile linlastele võimaluse tasuta sporti teha

Eesti akadeemilise spordiliidu projektijuht ning IDUSe päeva (International Day of University Sport – toim) koordinaator Marek Doronin ütles, et päeva kutsus ellu rahvusvaheline üliõpilaspordi föderatsioon aasta tagasi.

«Soov oli hakata tähtsustama sporti tudengkonna seas, aga see pole ainult spordipäev. Mõte oli tuua kokku erinevad kogukonnad, et teha koos kultuuri ja sporti,» sõnas Doronin.

Mahukas programm

Tartus pakutakse seekord siiski ainult spordiprogrammi, millesse on kaasatud viis spordiasutust. Näiteks Tartu ülikooli spordihoone pakub väga mahukat aeroobikaprogrammi. Korvpallisaalis peetakse aga vabaviskevõistlust Janar Taltsi vastu. Parimale viskajale on auhinnaks BC Tartu hooajapääse.

Annelinna spordihoones juhendavad Eesti koondislased Mattias Kuusik ja Juhan Mettis judotreeningut ning toimub Triitoni klubi sulgpallitrenn ja turniir. Tamme staadionil on aga juba hommikul kohal kõrgem sõjakool, kes pakub võimalust panna oma oskused mängu militaarsel takistusrajal. Samuti tutvustab kool oma sõjatehnikat ja elamistingimusi metsas.

Aura veekeskus kutsub hommikusele vesiaeroobikale ja pakub ujumise algõpetust. Ühtlasi korraldatakse veekeskuses võistlus «Vesine triatlon». Ka maaülikoolis saab osa võtta aeroobikatrennidest, kuid toimub ka Tartu kõrgkoolide puurijalgpalliturniir Puurijalka.

Doronini sõnul on kõik üritused tasuta ning neist oodatakse osa võtma peale tudengite ka kogu ülejäänud linnarahvast. Igas kohas tuleb leida vaid administraator, kes inimesed õigesse kohta juhatab. Samuti pole vaja ennast enne registreerida.

«Kindlasti tuleb see lõbus spordipäev, kus võistlusmoment on tagaplaanil. Pigem propageerime liikuvust, aktiivsust ja sporti. Võtke näiteks lapsed kaasa ja leidke midagi põnevat meie programmist,» agiteeris Doronin päevast osa võtma.

Rongkäik raeplatsile

Üliõpilasspordipäeva lõpetab rongkäik, millest on oodatud osa võtma kõik treeningutel osalenud, aga eelkõige on see mõeldud tudengitele. Rongkäik algab kell 19 TÜ spordihoone parklast ning liigub raeplatsile.

«Meil on esindatud kõik Tartu kõrgkoolid ja oleme kutsunud ka teisi koole üle Eesti,» sõnas Doronin. Osalejaid tulevad tervitama Euroopa Komisjoni spordiüksuse juht Yves Le Lostecque, Eesti akadeemilise spordiliidu, Euroopa üliõpilaspordi assotsiatsiooni ja rahvusvaheline üliõpilasspordi föderatsiooni president Ants Veetõusme, Adam Roczek ja Oleg Matytsin.

Raeplatsil filmitakse üles ja saadetakse üle maailma Eesti ülikoolide videotervitus. Doronini sõnul saabub IDUSe päeva tähistamist Tartus kajastama ka tuntud telekanal Eurosport. «Nad käivad terve päeva ringi ja filmivad kõike siin toimuvat,» lausus Doronin.

Akadeemilise spordiliidu sekretär Tarmo Jaakson lisas, et IDUSe päev on juba saanud traditsiooniks ja seda peetakse alati 20. septembril. «Nüüd on teine aasta, aga otsa tegime lahti juba eelmisel, kui olid avatud uste päevad. Seekord on programm palju tihedam,» lausus Jaakson.