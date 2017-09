Tudengite sügispäevadel on luubi all rebased

Tudengipäevade meediajuht Elise Teemus ütles, et üritusega «Hõõrume lahti!» sooviti festivalile mõni päev varem tähelepanu tõmmata. Selleks otsustati korraldada midagi lõbusat ja ühtlasi jaburat.

Rebasteerimine

Tudengipäevade korraldajad on selle aasta sügispäevadel pööranud varasemate aastatega võrreldes rohkem tähelepanu rebastele ehk esmakursuslastele. Projektijuht Hendrik Undi sõnul on programmi koostamisel proovitud üritused panna natukene lõbusamasse võtmesse.

Selleks et kõik esmakursuslased täieõiguslikeks Tartu tudengiteks kuulutada, on neile neljapäeval raeplatsil eraldi üritus – rebastreerimine. Rebastel tuleb muu hulgas palveid lugeda ja täita mitmesuguseid ülesandeid.

Uutest üritusest on programmis veel Kommentakvaarium teisipäeval. Üheskoos otsitakse välja teemad, mis on avalikkuse tähelepanu all. Kommentakvaariumiga soovitakse tekitada sotsiaalmeedias ja muudes kanalites positiivset müra ning juhtida tähelepanu internetis kommenteerimisele.

Parim organisatsioon

Laupäeval korraldatakse esimest korda tudengiorganisatsioonide olümpia. Korporatsioonid ja seltsid saavad välja panna neljaliikmelise meeskonna, kellel tuleb läbi teha viis vooru.

Unt selgitas, et üliõpilased ei hakka mõõtu võtma klassikalistel olümpiaaladel, vaid alternatiivaladel, mida olümpial ei ole ega tohikski olla. Ülesannete täitmiseks peab kasutama nii jõudu kui ka mõistust.

Pärast olümpiat toimub Emajõe kaldal Prallepromenaad, mis kestab kella üheni öösel. Seal on üles seatud lava, kuulata saab muusikat ja avatud on välikohvikud.

Lisaks eelmainitule on tulemas veel üht-teist uut. «Ootame tudengeid uutest üritustest osa võtma, sest siis näeme, mis inimestele meeldib ja kas peaksime midagi paremaks tegema,» lausus projektijuht Hendrik Unt.

Programmist ei puudu samuti väga menukad traditsioonilised üritused, nagu näiteks Mälukas, Luulevabadus, pubiralli ja käruralli.

Nagu igal aastal, pakutakse tänavugi tudengipäevade esimese päeva hommikul raeplatsil tasuta pannkooke. Neid küpsetatakse mõne tunni jooksul tuhandeid.

Selleks et hommikul enne loengusse või tööle minekut pannkook kaasa haarata, tuleb tavaliselt mõnda aega sabas seista. Unt loodab, et sel aastal järjekorras kaua ootama ei pea, sest meeskond on kaks küpsetusrauda juurde soetanud, mis tähendab, et iga korraga valmib kuus pannkooki rohkem. Peale pannkookide saab veel tasuta putru, vahvleid ja kohvi.