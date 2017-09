Briti politseinik sportis Masingu kooli lastega

James Harris on mees, kes pärast seda, kui juhus oli teinud ta tuttavaks Masingu kooli inimestega, asus sellest koolist oma kodumaal rääkima ning Masingu kooli õpilaste heaks annetusi koguma.

Uued spordivahendid

Suve algul andis ta Tartu Postimehele intervjuu, milles ütles, et tahab korraldada lastele ja lapsevanematele sportliku perepäeva. Ja eelmisel reedel leidis see Tartu ülikooli staadionil ja spordihoones aset.

«Tõsta mind, tõsta mind!» lunis üks poiss James Harrist eesti keeles ja kui mees kohe aru ei saanud, mida laps temalt ootab, siis järgmisel hetkel lennutas ta poisi kõrgele oma pea kohale.

Küsimuse peale, kuidas rahakogumine on läinud, vastas James Harris, et ligi 3700 eurot on olemas ning sellest 300 euro eest palle, hüppenööre ja hularõngaidki ära ostetud.

Reedese spordipäeva medalid ning päevalõpukoogid olid samuti tema raha eest muretsetud, aga rohkem kui miski muu pani lapsi tegutsema Briti politseiniku enda kohalolek ja kaasalöömine.

«Vaata, see on ju päris!» rõõmustas esimese klassi poiss Karl Rasmus Voip oma isale kullakarva medalit näidates. Medali oli ta saanud jooksumängu eest, kus distants tuli läbida nii, et muna lusikalt maha ei pudeneks. Karl Rasmus võitis!

«Oi, ma unustasin talle aitäh öelda. Ma oskan küll – thank you,» rääkis Rasmus erutatult edasi ja pööras kanna pealt ringi Jamesi isiklikult tänama.

Lapse vanemad Krista Muinast ja Ahto Voip rõõmustasid samuti ja ütlesid, et nad püüavad olla Karl Rasmusega koos võimalikult palju. Vihmasajust hoolimata leidis staadionil aset veel hulk jooksu- ja pallimänge ning isegi hularõnga veeretamine. Ülikooli spordihoones olid samal ajal aga jooksuvõistlused ja kuulijämm, mis tähendas, et kuuli võis tõugata kahe käega.

Reipalt koolipinki

Herbert Masingu kooli direktor Tiina Kallavus ütles, et sportlik perepäev «Reipalt koolipinki» on neil iga-aastane traditsioon. Tänavune spordipäev oleks võinud toimuda ka James Harriseta, ometi on selle mehe panus direktori sõnul hindamatu.

«On väga hea kogeda, et meie hariduslike erivajadustega laste koolis ette võetavaid tegevusi julgustatakse ka kaugemalt maailmast,» rääkis Tiina Kallavus. James Harrise kogutud raha eest soovitakse kooli ehitada tegutsemisnurgad, kus oleksid rippumisala ja tasakaalupink ning muud tarvikud.

James Harris lubas, et jätkab Masingu kooli lastele raha kogumist ning Tiina Kallavus ei kahtle, et nende sõprus Jamesiga püsib veel kaua.