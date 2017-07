Sajand vana maja tagahoovis ristub minevik tänapäevaga

«Ma kuulan, kuidas nad proove teevad,» ütles Majorova. «Mind see ei sega üldse, kuigi mul on aknad sinnapoole.»

Sama maja elanik Andrei Leonidov on sama meelt. «See on ju positiivne, et kultuur on tänaval. Inimesed kõnnivad mööda ja tunnevad huvi, mõni jääb isegi kuulama,» ütles ta. «Mind ei häiri see ka, kui etendustel hakkab publik käima.»

Lavastaja Ain Mäeots. / Kristjan Teedema

Ain Mäeots on Oskar Lutsu jutustuse «Tagahoovis» ainelise näidendi lavastamisega jõudnud nii kaugele, et liidab üksikuid stseene üheks terviklikuks ja sujuvalt voolavaks reaks. «Kõike seda täpseks ajada on kellassepa töö, mida me praegu teemegi,» ütles ta.

Värvikatest tegelastest on näidendi «Tagahoovish» kirja pannud Kiti Põld. Lavastaja sõnul on Lutsu teksti ja Lutsu aega selles tükis umbes kolmandik, kaks kolmandikku tegevusest toimub tänavu, aastal 2017. «Ja kaks ajastut hakkavad teineteisega põimuma, tegelased minevikust mõjutavad tänapäevaseid ja vastupidi, keskkond ja selle minevik mõjutab inimesi, kes selles elavad,» ütles Mäeots.

Seetõttu on trupi igale näitlejale antud kaks osa, mõnele ka kolm. Näiteks Marje Metsur mängib Maali Veikat ja Urvet, Reigo Tamme kehastada on aga Villa Hortensia kolm mõistuse ähmaseks joonud tüüpi – Sass, Trei ja Soin.

Näitlejana astub vaatajate ette ka Emajõe suveteatri juht Andres Dvinjaninov. Nii nagu Ain Mäeots, kiitis ka tema Lina 7 maja kui teatritegemiseks sobilikku kohta.

«See maja oleks juba tänaseks maha lammutatud, kui omanikud ei oleks meile vastu tulnud ja jätnud maja etendusteks selleks suveks veel püsti,» ütles Dvinjaninov. «Kes tahab näha veel viimast korda möödunud sajandi alguse ilu täies hiilguses, peaks tulema etendust vaatama.»

Niisiis ootab hoonet ees lammutamine ja see andis Emajõe suveteatrile võimaluse majaga käituda omatahtsi. «Oleme maha võtnud mõned seinaosad ja avanud mõned toad, ehitanud juurde trepi, rõdu ja terrassi,» ütles Dvinjaninov. «Akna asemele on teisel korrusel pandud uks. Eile lasksin seal ukse taga toas stardipüstolit – tükis on üks paugu koht – ja laest tuli krohvi. Ma mõtlesin, et maja kukub kokku. Päris õudne!»

Lavastuse muusikajuht on Ele Sonn. Teda seovad Lina tänava kvartali majadega isiklikud mälestused. Ühel proovipäeval käis ta kunagise nakkushaigla peahoones, et üles otsida vana kabinet, kus tema isa Ants Alt oli röntgenoloogina ametis terve elu. Lina 7 majas, mille tagahoovis esietendub eeloleval nädalal «Tagahoovish», on aga Ele Sonn mänginud oma isa juubelil klaverit. Seal tegutses haigla kohvik.

Lavastuses teevad muusikat näitlejad. Ele Sonn on neile esitamiseks seadnud mõned Boris Kõrveri laulud.

Lavakujunduse autor on Maarja Meeru ja kostüümid on loonud Triinu Pungits. Juba nimetatud Marje Metsuri, Reigo Tamme ja Andres Dvinjaninovi kõrval mängivad Liina Tennosaar, Ingrid Isotamm, Marian Heinat, Kaia Skoblov, Carine Jessica Kostla, Margus Jaanovits, Villu Kangur, Karol Kuntsel ja Silver Kaljula ning lapsnäitlejad Karl Kristjan Puusepp, Reneli Husu, Miariin Pruulmann, Joosep Kull ja Oskar Säärits.

Karlovas on sel sajandil Oskar Lutsu «Tagahoovi» ühe korra juba lavastatud, seda tegi Tähe 39 tagahoovis Vilde teatri näitetrupiga Raivo Adlas. Esietendus oli 7. juulil 2004. «Tagahoovish» esietendub Aleksandri ja Lina tänava nurgamaja taga tänavu 20. juulil.