Margikogujad sebivad ERMis, väga oodatud on lapsed

Eesti rahva muuseumis täna avatud rahvusvahelisel Eesti Filatelistide Seltsi näitusel osalevad Eesti, Leedu, Soome, Norra, Ukraina, Venemaa ja Rootsi ehk neist riikidest saadetud näituselehed markide, ümbrike, kirjade ja postkaartidega, kokku 60 tööd enam kui 170 stendil.

Kui seda kõike lühidalt kirjeldada, siis näeb seal postiajalugu 17. sajandist kuni tänapäevani, sealhulgas Gustav Adolf II kirja 1616. aastast. Samuti kirja aastast 1639, mis on saadetud Tartu Ülikooli teisele kantslerile.

Kaido Andres /Sille Annuki foto

Mõlemad rariteedid on pärit näituse Tartu-poolse korraldaja Kaido Andrese kogust.

Mitmed väljapanekud käsitlevad ka Esimest maailmasõda ja Eesti Vabariigi tekkeaega.

Temaatilised margiväljapanekuid leiab koertest kuni autode ja helikopteriteni. Kohal on tõesti veel suur hulk postkaarte Pärnust Moskvani, mil pildid rahvarõivastest tudengikorporatsioonidest ning nende elust.

Traditsiooniliselt on Eesti Postmark pühendanud uuele näitusele tervikasja. Seekordne näitus on kahekümne viies.

Margipisikut tuleb jagada lastele

Näitus on avatud kolm päeva. Homme, 15. juulil kell 10 kogunevad ERMi kollektsionäärid oma asju ajama ning kell 11 on filateelianäitusele teretulnud pered koos igas vanuses lastega.

Kõigepealt esineb Pärnu Lõõtspilli Haigete Selts ning kell 12 avatakse lastele ja noortele mõeldud töötuba.

Korraldaja Kaido Andres usub, et filateeliapisikuga tuleb inimesi nakatada lapseeas ning kui varem ei ole selts lastele mõeldud töötubasid loonud, siis seekord on.

Kogu laupäev jagub seal tegevusi: saab joonistada oma margi, panna kokku margipusled, koostada oma esimese margialbumi, uurida postmarke luubi all ning tutvuda väljapanekutega «Eestimaa postmarkidel» ja «Maailma fauna postmarkidel»

Homme kell 13 räägib Samuel Golomb aga täiskasvanutele teemal «Kogumine – harrastus või haigus».

Ka pühapäeval, 16. juulil on näitus kella 10 kuni 15-ni kõigile külastajaile avatud.

Filatelistide tihe liikumine

Rahvusvaheline margikogujate selts «Estonia» asutati 1931. aastal, mis aga 1950. aastate algul lõpetas tegevuse. Aastal 1990 tegevus taastati ning esimene kogukonna filateelianäitus leidis aset 1991. aastal Otepääl.

Nüüd on igasuvised filateelianäitused Eesti filateeliaelus olulised sündmused. Traditsioon on, et näitus korraldatakse igal aastal erinevas Eesti linnas ning et väljapanekutega tutvustatakse Eestiga seotud filateeliamaailma rikkusi.

Nii on näitustel osalenud Eesti filatelistide kõrval kollektsionäärid ja Eesti postiajaloo uurijad väga paljudest riikidest.

Eesti filatelistide kogukond avaldab perioodiliselt ka trükiseid, piirkonniti leiavad aset igakuised kokkutulekud.