Ratturit vigastanud rollerijuhtide kamba tabamiseks pandi välja vaevatasu

Tähtvere vallas Rahingel ujumas käinud poiss hakkas 29. juuni õhtul kella 22.30 paiku mööda Tartu-Viljandi maanteed jalgrattaga kodu poole sõitma. Pihva külas, kui koduni oli jäänud veel oma neli kilomeetrit, möödus poisist neli-viis rollerit ning ühe rolleri kaasreisija lõi jalaga vastu jalgratast, nii et poiss kukkus kraavi.

Poisi isa Janis Reimann sõnas, et tema poeg nägi vaid seda, et roller, mille kaasreisija teda lükkas, oli tumedat värvi. «Ta ei osanud oodata, et mööduvad rollerid nii teevad. Kõik toimus ootamatult ja kiiresti,» lisas ta.

Isa sõnul on poisi vigastused traumapunktis fikseeritud. «Kipsis käsi, katkine kand, parema külje muljutud roided,» kirjeldas mees lapse olukorda. «Lisaks veel katkine ratas ja rebenenud jalanõud.»

Selleks, et tema pojast rolleritega möödunud kambale jälile saada, pani Janis Reimann välja ka vaevatasu. Ent kuna mees tegi avalduse ka politseile, tuleks neil, kel on õnnetuse kohta lisainfot, pöörduda esmajoones korrakaitsjate poole.