Emajõe kaldal võetakse mõõtu Vägilase jooksul

Mööda Emajõe kallast kulgev võistlus on suuresti mõeldud samuti pealtvaatajatele, sest terve rada on ligipääsetav ja jälgitav.

Korraldajate sõnul on jooks on veelgi rohkem väljakutseid pakkuvam kui eelneval aastal: kaheksakilomeetrine rada on varustatud üle kolmekümne erineva loodus-ja tehistakistusega.

Vägilase jooksule antakse pühapäeval, 2. juulil start kell 12 TÜ majandusteaduskonna hoone juurest. Sellele eelnevad kell 11 lastejooksud, mis pole ületamatute takistustega, kuid kus püksipõlved võivad siiski mustaks saada.

Vägilase jooks leiab aset kolmes etapis ja seda korraldab MTÜ Seiklushunt. Esimene etapp toimus 14. mail Narvas, kolmas leiab aset 6. augustil Lähtes.