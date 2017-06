JK Welco ehitab Tartusse uue kunstmurustaadioni

Oma tulihingeliste fännide poolest tuntud JK Welco nõukogu esimees Mart Raamat kinnitas, et klubi pole jalgpallikeskuse plaani kaugeltki maha matnud. Asi hakkas venima seetõttu, et eelmisel sügisel algatati alale uue detailplaneeringu koostamine. «Esialgu lootsime, et uut planeeringut pole vaja, lõpuks tuli see ikkagi teha – see aga liigutas protsessi edasi,» ütles Raamat.

Prioriteediks kunstmuruväljak

Selline on tulevane jalgpallikompleks praegu. Aasta pärast saab seal loodetavasti juba pallile pihta anda. / Margus Ansu

Tartu detailplaneeringute teenistuse juhataja Aire Priks selgitas, et eelnevalt kehtinud detailplaneering võimaldas alale küll spordiväljakuid rajada, kuid staadioni- ega tribüünihoone ehitust see ette ei näinud.

«Samuti jagati uue planeeringuga ära kogu Narva maantee 171 krunt ehk pandi paika selged piirid, kus on staadion ja kus lumepark,» märkis Priks.

Uus detailplaneering kehtestati teisipäeval ning Mart Raamatu sõnul tõi see projekti ka olulisi muudatusi. Jätkuvalt on päevakorras kahe jalgpalliväljaku rajamine, kuid kui esiti plaaniti need mõlemad katta pärismuruga, siis nüüd leiti, et majanduslikult otstarbekam on platsidest üks teha ikkagi kunstmuruga.

See võimaldab väljakut kasutada aastaringselt ning Tartu vutitaristu nukrat seisu arvestades leidub ilmselt rohkelt huvilisi, kellele seda treeninguteks välja rentida saab. Kunstmuru teeb kompleksi algselt arvestatud 450 000 eurost küll kallimaks, kuid võimaldab hiljem ka teatud tulu teenida.

Samuti muudeti planeeringuga väljakute paiknemist – kui esialgu pidid need asetsema paralleelselt Muuseumi teega, siis selleks, ei varjataks vaadet kesklinnast ERMile, rajatakse need paralleelselt Narva maantee ja Roosi tänavaga.

Linna raha ei kaasata

Kuid et ERMist kaugemast, pärismuruga platsist jookseks praegu üle kõrgepingeliin (selle viib Elering maa alla paari aasta jooksul), ei hakata seda esimeses etapis rajama vaid kõigepealt keskendutakse tribüünihoonega kunstmuruplatsile. Sepa jalgpallikeskuse kiiret ehitust meenutades ütles Mart Raamat, et järgmise aasta augustiks ehk Welco kümnendaks sünnipäevaks loodetakse väljak valmis saada.

Staadioni rajamise rahastuse osas on käimas läbirääkimised mitmete võimalike partneritega. Linna rahaline toetus päevakorras ei ole, sest Raamatu sõnul on klubil kindel usk, et asi suudetakse ilma omavalitsuse kapitali kaasamata ära teha.