Mängupüstoliga vehkinud mees sihtis ka politseinikke

Täna kella 11 paiku sai häirekeskus teate, et Tartus Võru tänaval postkontori juures kõnnib ringi relvaga mees. Sündmuskohale saabunud politseinikke nähes püüdis mees põgeneda, sihtis korrakaitsjaid ja viskas patrullsõidukit kiviga.

Politsei reageeris otsustavalt ja mees peeti sündmuskohal kinni. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud. Politsei selgitas, et relvataoline ese oli mängupüstol. Turvakontrolli käigus leiti mehe juurest ka kaks nuga. Avaliku korra raskes rikkumises kahtlustatav 23-aastane mees viidi esialgu tervisekontrolliks raviasutusse.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Veiko Järva ütles, et relvajuhtumitele reageerib politsei kõrgendatud tähelepanuga ning eeldusega, et ohtu kujutava inimese käes võib olla tulirelv.

«Politseinikel ja kõrvalistel inimestel pole alati võimalik eemalt hinnata, kas tegu on õhu- või stardipüstoli, tulirelva või selle maketiga. Relvataolise esemega avalikus kohas vehkides ei tunne ohtu ainult teised linlased. Samamoodi on ohus korrarikkuja enda elu ja tervis. Kui korrarikkuja politseiniku käsklustele ei allu ja relvataolise esemega inimesi sihib, kasutab politsei kõiki vahendeid ründe kiireks tõrjumiseks. Sõltuvalt ründe iseloomust võib kõrgendatud ohu tõrjumiseks ja hädakaitseks politseinik kasutada ka tulirelva,» toonitas Järva.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Toomas Liiva sõnul tegutsesid kiirreageerijad professionaalselt, kuna võimalik oht nii kaaskodanikele kui ka kahtlustatavale endale kõrvaldati kiiresti.

«Lisaks sellele, et relvataolise esemega vehkijad riskivad sellise tegevusega oma elu ja tervisega, ootab neid kinnipidamise järel reeglina kohus,» ütles Liiva. «Teinekord võib selline mõtlematu tegevus viia selleni, et politsei on sunnitud ohu kiireks tõrjumiseks kasutama teenistusrelva. Sellisel juhul lõpetab kahtlustatav haiglavoodis, millele järgneb kuni viieaastase vangistusega ähvardav kohtuprotsess,» rõhutas prokurör taolise tegevuse tagajärgi.

Politsei operatiivjuht lisas, et viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus teatatakse ohtlike esemetega avalikes kohtades vehkivatest inimestest.

«See on terve ja turvalisust soosiva ühiskonna tunnus, et ohtlike esemetega liikuvatest inimestest antakse politseile teada nii, et oht saab kiirelt kõrvaldatud. Ohutusele aga saavad kõik omalt poolt kaasa aidata sellega, kui jätavad ohtlikud terariistad, tulirelvale sarnanevad stardi- ja mängupüstolid ning muud sarnased esemed avalikest kohtadest ja üritustelt kõrvale,» ütles politseijuht.