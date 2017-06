Galerii: tehasehoovis tervitab linlasi nüüdsest taskupark

Nüüd saavad tartlased tehasehoovi vaatama minna, millele eelmine sügis toetus anti, sest kaasava eelarvega 75 000 euro suuruse toetuse saanud taskupark on ametlikult avatud ja ootab kõiki linlasi seal mõnusalt aega veetma.

Linlasi tervitab nüüdsest hoovis rohkelt istumiskohti, tehislikud lombid, kasvuhoone, peenrad ja puud. Rohelust tuleb tehasehoovi kogu aeg juurde. Nii näiteks oli tänase avamisürituse üks osa puude istutamine ja suureks kasvamist ootavad õunapuu, pihkalas, sarapuu ja sirel.

Tulemus on Aparaaditehase tegevjuhi Erki Pruuli kinnitusel see, millest sügisel unistati, kuid nokitsemist hoovis veel siiski jagub. «See on nagu Aparaaditehas üldiselt: ega ta päris valmis ei saa kunagi ja kogu aeg midagi toimub,» lausus Pruul. Ta lisas, et kõige suuremad ja ajakulukamad tööd olid seotud äravoolude rajamise ja pinnase katmisega.

Taskupark sai kaasava eelarvega linnalt 75 000 eurot toetust, kuid Aparaaditehasel tuli vähemalt sama palju endal juurde panna. Sellega arvestati algusest peale.