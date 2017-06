Foto: Pala paisjärve ääres ilutseb monument armunäljas pullile

Pull ei ole selles kohas asja eest, teist takka, vaid 1920. aastate lõpus või 1930. aastate alguses toimunud ajalooliste sündmuste mälestuseks.

Nimelt otsustanud üks külamees veidi nalja teha ning rakendas piimavankri ette hobuse asemel pulli. Sõit Pala meiereisse läks ludinal, rahvas sai naerda ning mees asus pulliga tagasi koduteele. Paraku oli vahepeal teeäärsele põllule (ehk sinna, kus praegu paisjärv) tulnud lehmakari ning nende seas ka üks indlev ammuja – kes mõistagi «ei jätnud pulli meeli külmaks», nagu ütleb vastav pajatus.

Nii põrutaski pull vankri ja mannergutega põllule lehmade sekka, nõnda et külamees lennanud vankrist ühele poole ja piimanõud teisele poole. Õnneks jäänud mehel luud-kondid terveks ning lõpuks õnnestunud tal ka himur pull koos vankriga teele tagasi suunata. Kuid mõistagi said palakad nüüd veelgi enam mehe ja tema seikluste üle naerda.

/ Sille Annuk

Kuju meisterdati valmis Lätis, see on tehtud metallkarkassile, materjalideks polüuretaanvaht ja klaasriie. Vanker hangiti ühelt kohalikult elanikult, kolm piimanõud saadi annetajalt. Et need «rändama» ei läheks, on mannergud vankri külge kinni kruvitud.