Töötajate nappus pani poeketi kiikama Lõuna-Eesti poole

Tartu Postimees uuris Rimi Eesti Food AS-ist, kas tõesti on Emajõelinnas töötajatest nii suur puudus, et neid tuleb otsida 86 kilomeetri kauguselt Valgast ja sealsest maakonnast? Ettevõtte kommunikatsioonijuht Katrin Bats kinnitas, et Rimil on Tartus palju kauplusi ning abikäed on tõepoolest väga oodatud.

«Praegu me tõesti uurime Valgamaa tööjõu olukorda. Soovime teada, kas Valga inimestel on huvi käia Tartus tööl,» lisas ta. Peamiselt otsitakse teenindajaid, kelle töö hõlmab peamiselt klientide teenindamist kassas ja müügisaalis, samuti kaupade väljapanekut.

Töötajate töötasu saab olema sama mis Tartu linnast pärit töötajatel, märkis Bats ja lisas, et esialgu on ettevõttel soov tööle võtta 10–15 inimest. Veel seisab Rimi värbamiskuulutuses, et tööle oodatud on nii nooremad kui ka vanemad entusiastlikud naised ja mehed.