Bussifirma läks Tartu linnaliinide hanke pärast kohtusse

Pakkumuste esitamise tähtaeg oli juba veebruaris, kuid seni ei ole linn vaidluste tõttu võitjat välja kuulutanud.

Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis mai alguses MRP juhtumis õiguse Tartule ja bussifirma kaebuse rahuldamata. Nüüd läks MRP selle otsuse peale halduskohtusse.

«Alguses esitati kaebus valesse kohtusse, Tallinna halduskohtusse, aga kohus muutis kohtualluvuse õigeks,» ütles Tartu linnasekretär Jüri Mölder. «Saab öelda, et on edasi kaevatud, aga linna seisukoht selles küsimuses ei ole karvavõrdki muutunud. Tegemist on selles suhtes mõttetu kaebusega, et kaebaja ei saa saavutada eesmärki, mida taotleb.»

Mölder märkis, et isegi kui öelda, et MRP lähenemine hankedokumentides kirjapandule on õige, tooks see kaasa kõikide teiste pakkumuste ümberarvestamise ja MRP koht paremusjärjestuses ei muutuks. «Mis see huvi on, jääb segaseks,» lausus ta.

Mölder lisas, et kuivõrd MRP Linna Liinid kohtult esialgset õiguskaitset taotlenud ei ole, saaks linn hankemenetlusega edasi minna.

Täpsemat ajakava saab aga küsida linnamajanduse osakonnalt.

Linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et pärast juristidega nõupidamist tahab osakond järgmisel nädalal linnavalitsuse istungil arutada, milline pakkumus bussihankel edukaks tunnistada. Selle tulemust on tema sõnul veel vara ennustada.

Tartu bussihankel osales kaheksa firmat. Linnavalitsus ei kvalifitseerinud Läti ettevõtet Liepājas Autobusu Parks, misjärel jäi sõelale seitse ettevõtet. MRP Linna Liinide pakkumuse on linn tunnistanud nõuetele mittevastavaks. Seega on sõelal kuus pakkumust.

MRP Linna Liinide pakutud poole aasta hind on neli miljonit eurot, kõige odavam aasta kohta tehtud pakkumus on Go Busil, selle suurus on 6,6 miljonit eurot.