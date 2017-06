Müsteerium! Tabamatu kurinahk lõhub jõe ääres visalt üht ja sama vaateplatvormi

«Seal on mingi müsteerium, kuigi ametniku suust kõlab selline jutt uskumatu,» vastas Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse haljastuse peaspetsialist Inga Kiudorf. «Seda platvormi on korduvalt parandatud, oma kolm korda on sinna kindlasti uued lauad pandud, aga need ei jää püsima. Kui te mind ei usu, küsige neid platvorme ja pinke hooldanud firma esindaja käest.»

Kempsus kõik puruks

Tänavu maini hooldas Fortuuna tänava lõpus jõe veeres olevaid platvorme ja pinke ISS Eesti AS. «Oleme seda üht platvormi parandanud rohkem kui kolm korda,» kinnitas ISS Eesti ASi Lõuna regiooni välitööde juht Ero Tolsberg. «Kolme aasta jooksul oleme sinna uusi laudu pannud vast isegi kümme korda. Ei tea tõesti, kas keegi otsib sealt midagi või peidab sinna midagi järjekindlalt.»

Eelmisest kuust hooldab kõnealust ala OÜ HKP ning Inga Kiudorfi sõnul on ettevõte platvormi järjekordseks paranduseks Poolast tellitud plastlauad kätte saanud ning täna lapivad töömehed augu ära. Selle eest Tartu linn eraldi ei maksa, hoolduslepingu järgi tuleb remonditöid teha HKP-l.

Lisaks müstilisele platvormile on selle lähedal olevatelt pinkidelt kaduma läinud omajagu plastlaudu. «Neid me samasuguste laudadega asendama ei hakka, sest selliseid pole enam saada,» ütles Inga Kiudorf.

Pinkidelt võetakse plastlauad ära, need asendatakse puidust terrassilaudadega, mis võõbatakse puidukaitsevahendiga mustaks. Fortuuna tänava lõpus on jõe ääres tosin pinki, nende laudade asendamiseks kulub 1474 eurot ja 80 senti. «See töö ei käi hoolduslepingu alla ja seepärast maksab linn selle eest eraldi,» selgitas Inga Kiudorf.

Kolme aasta jooksul oleme sinna uusi laudu pannud vast isegi kümme korda, ütles ISS Eesti ASi Lõuna regiooni välitööde juht Ero Tolsberg.

Siinkohal ei saa loole aga punkti panna, sest Emajõe ääres oleva ühe kindla vaateplatvormi järjekindel rüüstamine pole ainus seatemp, mida pahatahtlikud tartlased viimasel ajal on teinud.

«Alles teisipäeval oli suurem lõhkumine Ihastes avalikul spordiväljakul,» rääkis Inga Kiudorf. «Seal sai kõik just korda ning nüüd on osa grillimaja katusest läinud. Eks see põletati ilmselt lõkkes ära, tulease on kohe grillimaja lähedal.»

Ihaste spordiväljakut hooldava ISS Eesti töötajad hakkavad täna seal kuriteo jälgi kaotama. Omajagu tööd on neil ka Anne kanali ääres üldkasutatavas statsionaarses tualetis.

«Esmaspäeva hommikul olid seal kõik kraanikausid ja WC-potid puruks, vesi lendas,» rääkis Ero Tolsberg. «Tööd meil jätkub, näiteks mõned mänguväljakud ei püsi kohe kuidagi korras. Mõisavahe tänava mänguväljaku pinkidele oleme mitu korda pannud uued, viie sentimeetri paksused lauad, aga ei jää need pidama. Inimesi on igasuguseid: mõni lõhub, teine paneb põlema kõik, mis vähegi tuld võtab.»

Ja mõni varastab. Näiteks teisipäeval sai haljastus- ja puhastusteenistuse linnapuhastuse peaspetsialist Mart Lukason teada, et Annelinna ehitatava uue kergliiklustee äärde pandud kahest pingist üks on ära varastatud. Ainult neli seitsme sentimeetri pikkust polti oli sellest Nõlvaku 13 maja taha pandud pingist asfaldisse alles jäänud, need võeti nüüd ohutuse pärast ära. Napi nädala vastu pidanud pink maksis ligi 80 eurot.