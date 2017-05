Väärikate ülikoolis osales lõppenud õppeaastal ligi 2400 õppijat

Väärikate ülikool on nii ülikooli sees kui ka Eestis tervikuna leidnud head vastukaja. Osalejate ja programmi lõpetanute arv on iga aastaga suurenenud. Kui väärikate ülikool 2009/2010. õppeaastal Pärnus kolledži eestvedamisel uksed avas, jõudis lõputunnistuseni 297 osalejat, käesoleval õppeaastal juba 1830 osalejat üle Eesti. Tänaseks on väärikate ülikooli tegevus laienenud lisaks Pärnule ka Tartusse, Tallinnasse, Kuressaarde, Türile, Narva, Valka ja Keilasse. Narvas ja Tallinnas pakutakse loenguid ka vene keeles.

Populaarsemad loengud on olnud jätkuvalt tervise- ja kultuurivaldkonnast. Paljudes regioonides korraldatakse lisaks loengutele veel keelekursusi, õpitubasid ja väljasõite.

Tartu ülikooli väärikate ülikooli tegevust toetavad kohalikud omavalitsused, hasartmängumaksu nõukogu ja eraettevõtjad. Osalejate keskmine vanus on üle 70 eluaasta. 2015. aastal tunnustas haridus- ja teadusministeerium Tartu ülikooli väärikate ülikooli aasta õpiteo tiitliga.

Tartu ülikooli väärikate ülikool on kutsutud ellu, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest, et paindlikult reageerida ühiskonna muutustele ja vajadustele ning pakkuda õppimisvõimalusi erinevatele sihtrühmadele.