Küüni tänava pargis saab uurida satelliidipilte

Pilte on töödeldud nii, et see annaks visuaalselt edasi informatsiooni, mida teadlane saab kätte numbriliste väärtuste analüüsil. Piltide valim ja töötlus annab ülevaate observatooriumi teadlaste poolt uuritavatest teadusaladest ning annab selle vaatajale võimaluse tutvuda satelliidipildi ja sealt saadava infoga.

Observatoorium soovib näitusega tutvustada kaugseiret Tartu linna elanikele ja külastajatele ning tugevdada Tartu kuvandit kosmoseregiooni keskusena.

Selle nädala algul toimus Tartu observatooriumis Euroopa parlamentidevaheline kosmosekonverents, kus olid koos parlamendisaadikud ja kosmosevaldkonna eksperdid üle Euroopa. Samal ajal korraldas teaduspark koos Euroopa kosmoseagentuuriga (ESA) kosmosehäkatoni, kus osalesid kosmoseettevõtjad, idufirmad ja meeskonnad, kes on huvitatud kosmosetehnoloogiate kasutamisest. Sügisel avatakse Tartus Euroopa kosmoseagentuuri äriinkubaator.