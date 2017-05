Laste rattaüritused toovad laupäeval kesklinna ligi 4000 noort ratturit

Lasteüritused avatakse Turu tänava alguses tillusõiduga kell 11. Distantsidest on võimalik valida 500 meetri ja 1,1 kilomeetri pikkuse ringi vahel. Eelkooliealiste sõidurajad kulgevad mööda Turu tänavat, kooliealistele mõeldud miniralli rajad distantsidega 5,2 ja 7,6 kilomeetrid kulgevad ka Karlova ning Supilinna tänavatel. Autoliiklus suletakse ürituse ajaks.

Võitjaid ei selgitada, sest igaüks on võitja. Sellegipoolest saavad kõik lõpetajad medali, diplomi ning pisikese auhinnakoti.

Üritus on kõigile tasuta, kuid vajalik on registreerimine. Eelregistreerimine Klubi Tartu maratoni veebilehel suletakse neljapäeval, 25. mail kell 17. Reedel, 26. mail on võimalik registreerida 36. Tartu rattaralli võistluskeskuses Aura veekeskuse ees, registreerida on võimalik ka ürituse toimumise päeval kohapeal.

Enne lasteüritusi ehk reedel, 26. mail leiab aga aset midagi, mida varem pole olnud ehk jalgratturite ühissõit Tour d'ÖÖ. Orienteeruvalt pooleteisetunnine retk saab alguse kell 21 Turu tänavalt Aura veekeskuse juurest. Osalemine on tasuta ning registreerimine pole vajalik.

Pühapäeval, 28. mail toimuvad aga 36. Tartu rattaralli põhisõidud kõigile rattahuvilistele distantsidel 62 ja 135 kilomeetrit.