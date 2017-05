Tartu koolijuhid allkirjastavad loovainete numbrivaba hindamise kokkuleppe

Tartu koolid on erinevatel kohtumisel arutanud õpilast ja õppimist toetava hindamise rakendamist. Koolijuhtide õpiringist koorus konkreetne ettepanek kvaliteedikokkuleppe täiendamiseks numbrivaba hindamise kasutamiseks oskus- ja loovainetes.

«Meie kõigi jaoks on see oluline täiendus, kuna numbriliste hinneteta õpetamise puhul jääb ära õpilaste omavaheline võrdlemine ning tähelepanu koondub iga lapse arengule ja õppimisele,» kommenteeris täiendust üks selle algataja, Tartu Raatuse kooli direktor Toomas Kink. Ta lisas, et hindamises saab kasutada erinevaid meetodeid ja numbrid ei pea sugugi olema ainuke võimalus.

Tartu kivilinna kooli direktor Karin Lukk märkis, et nende kogemused näitavad, et õpilased tegutsevad uue numbrivaba süsteemiga pigem rohkem kui vähem ning numbrite alusel õpilaste reastamine tugevateks ja nõrkadeks ei toeta laste huvi ja õppimisrõõmu säilimist.

Sarnaselt kõikidele teistele kvaliteedikokkuleppes toodud punktidele ei oodata ka selle täienduse puhul koolidelt koheselt nimetatud põhimõtte rakendamist, vaid soovitakse seada sihid tulevikuks.

Haridusosakonna juhataja Riho Raave sõnul on hindamine väga tähtis õpiprotsessi osa, mängides olulist rolli nii tagasisidestamisel, õpilase motiveerimisel ja edasise õppe kavandamisel. «Kokkuleppe allkirjastanud koolid arendavad oma hindamispõhimõtteid edasi, uurivad teiste koolide kogemust, räägivad läbi oma õpetajate ja lapsevanematega. Numbrivaba hindamise rakendamine toimub siis, kui kool ise selleks valmis on,» ütles Raave.

Põhikoolide uuendatud kvaliteedikokkuleppega ühinevad ka neli linna erakooli: Tartu erakool, Luterlik Peetri kool, rahvusvaheline kool ja waldorfgümnaasium.