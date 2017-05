Galerii: ülikooli spordiklubi poksijad lõpetasid hooaja võistlusega, kus kõik matšid jäid viiki

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi (TÜ ASK) poksitreener Vello Kibe selgitas, et tegemist oli klubi hooaega lõpetava võistlusega ning sestap polnud oluline mitte võitjate välja selgitamine, vaid see, et noored saaks lihtsalt ringis korralikult madistada.

Lõppev hooaeg – saalitrenni tehakse veel mai lõpuni – pakub Vello Kibele palju rahulolu, sest kevadistel Eesti meistrivõistlustel teenisid tema hoolealused üksteist medalit. Neli medalit tõid TÜ ASKile ka Hannes Tamme treeninggrupi liikmed.

Pikemalt loe akadeemilise spordiklubi poksijate edukast hooajast homsest Tartu Postimehest!