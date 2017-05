«Kindlasti tuleb meditsiinis suuri avastusi veel,» usub Heidi-Ingrid Maaroos. «On väga palju haigusi, mida me nimetame kas autoimmuunhaigusteks või teadmata põhjusega haigusteks, ning ma arvan, et kui ühel päeval leitakse neilegi põhjus, siis üsna tõenäoliselt on selleks mõni uus viirus või bakter.»

|

FOTO: Kristi Henno / Tartu Ülikool