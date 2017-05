Tähe ja Sõbra tänava ristmikule võitlesid kohalikud elanikud ülekäigurajad välja paari aasta eest. Nüüd on sebrade märgistus nii kulunud, et kohati võib vaid aimata, et seal on olnud valged triibud. Suurt kulumist näeb reguleerimata ülekäikudel mujalgi linnas.

FOTO: Sille Annuk