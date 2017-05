Tartus avab muuseumiööl uksed 18 asutust

Nagu tavaks, pääsevad Emajõelinna muuseumihuvilised 20. mai õhtul sellistesse muuseumitesse nagu tähetorn, linnamuuseum, ülikooli loodusmuuseum, laulupeomuuseum jt. Uute kohtadena on avatud näiteks rahvusarhiivi uus maja Nora Nooruse tänaval ning Eesti Rahva Muuseumi peahoone Raadil.

Tartumaal ootab külalisi kuus muuseumi. Teiste seas jääajakeskus Saadjärve ääres, Võrtsjärve järvemuuseum, Eesti põllumajandusmuuseum Ülenurmel jt.

Tõsi, mõned kohad on väikese ruumi ja suure publikuhuvi tõttu juba nii tihedasti ette broneeritud, et külalisi sinna ei oodatagi. Üks neist on A. le Coqi õllemuuseum.

Programmis osalevad muuseumid on muuseumiööl avatud kell 18–23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Mullu võttis muuseumiööst osa üle 106 000 inimese.