Narva maanteel algavad uuel nädalal asfalteerimistööd

Seoses freesimistöödega on liiklus selles piirkonnas on häiritud ja võivad tekkida ummikud. Staadioni tänava poolt ja Jaama tänava poolt on pääs Narva maanteele suletud. Freesimine kestab kella neljani pärastlõunal.

Teelõigu asfalteerimine algab neljapäeval, 18. mail kell kaheksa õhtul ja kestab kuni reede hommikul kella kuueni. Linnast väljuv suund on avatud liikluseks kuni kella 23.30ni. Pärast seda toimub ümbersõit Roosi - Jaama tänava kaudu. Linna sisenev suund on ümbersuunatud marsruudile Staadioni - Sauna - Ujula tänav.

Tööde tegemise ajal on Narva maantee - Jaama tänava ristmiku foorid lülitatud kollasele vilkuvale režiimile.