Tiitlita jäänud Tartu Bigbank otsustab peatreeneri saatuse üle lähipäevadel

«Komplekteerimisega saime tänavu väga hästi hakkama ning meeskonnal oli kindlasti potentsiaali, et mingi tiitel võita, kuid paraku ei suutnud seda potentsiaali realiseerida,» nentis Lüütsepp hooaega kokku võttes.

Bigbanki karikapõud võib kõrvaltvaatajale tunduda seda ootamatum, et hooaja keskel võeti põhiturniiril 21 võitu järjest. Oliver Lüütseppa hinnangul võis see seeria teha meeskonnale aga ka teatud karuteene.

«See võiduseeria on natuke petlik, sinna jäid meie kaks väga head mängu Selveri ja Pärnuga, kes tegid samal ajal kehvad esitused. Eks see võiduseeria tekitas publikus ja toetajates suured ootused ja lootused ning pani meeskonnale pinge ja võidukohustuse. Mängutasemelt me nii palju teistest üle ei olnud,» rääkis Lüütsepp.

Finaalseerias jäi Bigbank Selveri vastu kaotusseisu null-kolm, võitis seejärel kaks matši, kuid kaotas omakorda seeria kuuenda kohtumise 1:3 ning sellega oli finaal ka lõppenud. Lüütsepp jääb eriti kahetsema esimese mängu lõppu, kus kasutamata jäeti kaks matšpalli.

«Oleks see mäng meile tulnud, võinuks seeria hoopis teisiti minna. Lõpus kui kaks mängu võitsime, võis karta, et mingil hetkel tuleb meil jälle kehvem ja neil väga hea päev – ning kuuendas mängus nii ka läks,» arutles tartlaste peatreener.

Ta lisas, et lõpuks sai määravaks see, et erinevalt Selverist ei suutnud tartlased geimi lõppudes otsustavatel hetkedel oma võimalusi ära kasutada. «Mängisime oma võimalused ise maha,» oli Lüütsepp aus.

30-aastane treener kinnitas, et sooviks Bigbanki juhendajana jätkata ka tuleval hooajal, kuid kas klubi temaga lepingut pikendab, selgub selle nädala jooksul. «Lähipäevadel seisavad ees läbirääkimised juhtkonnaga, istume maha ja paneme plaanid paika,» ütles Lüütsepp.