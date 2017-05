Galerii: Karlova sadamas avati Emajõe uus hooaeg

Karlova sadamat haldava OÜ Seto Line Reisid juhataja Toomas Sein ütles, et maikuus sõltub sõitude arv eelkõige ilmast, kuid juunis väljub Alfa iga päev. «Päris regulaarsõite alustame juunist, mais on plaanis sõita nädalavahetustel. Aga kui on ikka ilusad ja soojad ilmad, siis hakkame juba varem tihedamalt sõitma,» sõnas ta.

Kaarsilla remondi ja kavandatava Emajõe kaldakindlustise ehituse tõttu alustab Alfa tänavu sõite turuhoonepoolsele küljele paigaldatava ujuvkai äärest. «Aga peatuse teeme ka Atlantise ees, nii et mõlemalt poolt võtame inimesi peale,» selgitas Sein. Tänavu suvel plaanitakse Alfaga teha ka neli Piirissaare reisi, millest esimene jääb juuli lõppu.

Dorpati hotelli tegevjuht Pille Uiga lausus, et ka mootorlaev Pegasus alustab maikuus nii tellimusreise kui liinisõite. «Laev toodi hotelli juurde juba eelmisel nädalal ning esimesed tellimussõidud on praeguseks tehtud,» sõnas ta.

Ka Pegasus alustab regulaarsõite siis, kui ilmad on ilusaks läinud. «Ilmselt mai keskel või lõpu poole. Kogu info on meil üleval hotelli kodulehel ning start on ikka hotelli eest,» lausus Uiga. Pegasuse sõidupäevad on teisipäevast pühapäevani.

