Politsei pidas kinni stardipüstoliga paugutanud joobes mehe

Täna, 29. aprillil kella 15.30 paiku teatas tähelepanelik inimene häirekeskusele, et Tartus Vaksali tänaval tegi üks mees kortermaja neljanda korruse akna kaudu relvale sarnanevast esemest ühe lasu õhku. Politsei leidis majaümbrust kontrollides selle akna alt relvataolise eseme, mis osutus stardipüstoliks.

Korteris olnud neli joobes meest viidi uurimistoiminguteks politseijaoskonda. Esialgsetel andmetel tarvitasid mehed ühiselt alkoholi, kui 1975. aastal sündinud mees haaras stardipüstoli ning tegi sellest seni teadmata põhjusel ühe lasu aknast välja õhku.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Künter Pedosk ütles, et stardipüstol pole relv ning selle omamine täiskasvanule on lubatud. «Ometi tuleb sellegi puhul arvestada, kus ja kuidas seda kasutada ning millist ohtu võivad tunda kõrvalised inimesed, kes ei tea, et tegu pole tulirelvaga,» selgitas Pedosk.

Avaliku korra rikkumist uurib politsei edasi alustatud väärteomenetluse raames.