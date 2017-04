Tartu eakate nutiring pälvib rahvusvahelist tähelepanu

Nutiringis istusid eakamad õpilased nii, et igaühe kõrval istus noor õpetaja, kes vajalikul hektel juhendas, kuidas mingit ülesannet lahendada. Tänasesse päevaprogrammi kuulusid sellised teemad, nagu näiteks slängiga sõbraks saamine, viktoriin, ajurünnak ja muu hulgas õpiti tundma ka rakendusi, millest võib elus abi olla. Samal ajal käivitas ZDFi võttegrupp ka oma võimsa kaamera, assistent suunas oranži mikrofoni ning üles võetakse korraliku saatelõigu jagu videomaterjali.

Poolas Varssavis asub telekanali esindus, mille töötajad toodavad saatelõike Poolast ja Baltimaadest. «Mõistagi tehakse suurem osa tööst Poolas, sest see on meie tööpiirkonnas kõige suurem riik,» märkis saate produtsent Matthias Szczerbaniewicz. Kui stuudio leiab põnevaid teemasid Baltimaadest, sõidetakse ka siia. «Tuleb tunnistada, et Eestis käime kolmest Balti riigist isegi kõige sagedamini,» tõdes ta.

Sagedamini kui Lätis ja Leedus tähendab paraku küll seda, et päris iga kuu Eestit ei külastata. Viimati käidi filmimas näiteks Kallastel Karakatitsa festivali. Põhjus, miks telekanal Eestisse sõidab, peab olema oluline ja Saksa vaatajaid kõnetav. Eetrisse pääseb materjal, mis on oluline rahvusvaheliselt või siis täiesti ainuomane. Muu hulgas on siin käidud tutvumas suitsusaunakommete, looduse ja näiteks talisuplejatega.

Tartus tehti sel korral kaks saatelõiku. Üks neist oligi eakate nutiringist. «Moodsad tehnoloogiad on meid alati huvitanud,» põhjendas Szczerbaniewicz. Lisaks kohtuti ka hiljuti Eesti teatri aastaauhindadest balleti auhinna pälvinud Vanemuise baleriini Maria Engeliga. Saksamaalt pärit noore baleriiniga intervjuud said Tartu Postimehe tellijad lugeda aprilli alguses.

Szczerbaniewicz avaldas arvamust, et suvel, mil Eestist saab Euroopa Liidu eesistujamaa, külastab telekanal meid ehk sagedaminigi.