Orienteerumise maailmameistrivõistlused vajavad appi vabatahtlikke

Lõuna-Eestis (võistluskeskused asuvad Tartus, Viljandis, Rõuges ja Vitipalus) toimuvate orienteerumise maailmameistrivõistluste korraldajad kutsuvad appi 200 vabatahtliku töö huvilist vanuses alates 15 eluaastast.

«Juuli alguses saabuvad Eestisse maailmameistri tiitli eest võistlema parimad orienteerujad rohkem kui 50 riigist, telepilt Lõuna-Eestist jõuab otse- ja kokkuvõtetena ligi 100 riiki. Selleks, et võistlus õnnestuks, vajame hädasti Lõuna-Eesti suve oluliseimal spordiüritusel heade inimeste abi,» ütles MMi peakorraldaja Markus Puusepp.

«Tagame kõigile vabakutselistele kustumatu elamuse ning tööpäevadel on vabatahtlikele ette nähtud söök ja jook, vajadusel ka transport ning majutus,» lisas Puusepp

Lisaks pakutakse abilistele tasuta orienteerumise koolituspäevi ning priipääsmeid MM-iga paralleelselt toimuvale Eesti orienteerumisnädalale. Samuti on vabatahtlikel võimalus osaleda tasuta kevadistel Tartu orienteerumispäevakutel ja juunist detsembrini toimuvatel Tallinna linnaorienteerumise päevakutel. Lisaks saavad kõik vabatahtlikud MMi sümboolikaga meened.

Spordiüritusele vabatahtlikuks tulek on hea võimalus näiteks õpilastele, kellel esimene töökogemus puudub. Tublidele garanteeritakse tunnustav soovituskiri. See on hea võimalus saada rahvusvahelise suurürituse korraldamise kogemus ning võimalus õppida uusi oskusi oma ala proffidelt. Rohkem infot: http://www.woc2017.ee/vabatahtlikud