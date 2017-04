Juuli alguseni on Soinaste tänaval liikluspiirangud

Töid tehakse mitmes etapis. Orienteeruvalt 21. aprillil on võimalik liiklemiseks avada Raja ja Räni tänava ristmik. Kohalikele elanikele tagatakse läbipääs.

Linnaliinibussid number 18 ja 19 sõidavad (Aardla - Riia suunal) marsruudil Soinaste - Pääsukese - Suur kaar - Tamme pst – Soinaste. Riia-Aardla suunal aga marsruudil Soinaste - Elva - Suur kaar - Pääsukese - Soinaste.

Televisiooni bussipeatus on edasi nihutatud Tamme puiestee - Soinaste tänava ristmikule, Lemmatsi bussipeatus on Suur kaar - Räni ristmiku lähistel. Käo bussipeatus on ajutiselt suletud.