Viieetapiline Tartu õhtujooks alustab peagi uue hooajaga

Nädala sees õhtusel ajal ning ebatavalistel distantsidel toimunud Tartu õhtujooks on osutunud osalejate seas ootamatult populaarseks. Nii on paar aastat tagasi Tartu ülikooli üliõpilaste projektist alguse saanud jooksusarja korraldusmeeskond otsustanud, et üritust tuleb jätkata.