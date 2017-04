YIT Ehitus vaidlusest TÜ raamatukogu remondi ümber: kohtusse minemine on ainus võimalus

Ülikooli poolt kaasatud väliste ehitusekspertide hinnangu kohaselt ei vasta tehtud tööd suures osas kvaliteedinõuetele ning ehituse aluseks oleva projekti tingimustele. Seega oli ülikool sunnitud esitama ehitusettevõtte vastu pangagarantii nõude summas 670 000 eurot. Ehitusfirma vaidleb sellele vastu ja pole nõus, et ehitustööd pole kvaliteetselt tehtud.

AS YIT Ehituse juhatuse esimees Margus Põim ütles, et ehitusfirma on tuginenud läbirääkimistel, mis puudutavad ehitustööde teostatust ja kvaliteeti, riiklikult tunnustatud eksperdi arvamusele. «Kuivõrd pooled ei ole seoses eriarvamustega saavutanud läbirääkimiste selles faasis vaidluste lahendamiseks kokkulepet, on ainus seaduslik võimalus firma õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole,» lausus Põim.

Põim on seisukohal, et pooled vajavad teostatud ehitustööde mahtude ja kvaliteedi hindamiseks määratava eksperdi erapooletut eksperthinnangut.

AS YIT Ehituse juhatuse esimees märkis veel, et ehitusfirma ei pea tulevase kohtuvaidluse detailset käsitlemist meedias kohaseks ega mõistlikuks.