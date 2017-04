Koolimaja makett nõudis mitukümmend 3D-printeri tundi

Praegu ootab õpilaste teadustööna valminud 1:50 mõõtkavas maja Tallinna hindamisele viimist õppealajuhataja Aime Punga kabinetis kapi otsas, kilega kaetud, et tolm välimusele liiga ei teeks.

Uurimistöö

Uurimuses tegid Külm, Aksli ja Arvisto ajalooõpetaja Kristiina Punga juhendamisel kindlaks, et 1886. aastal ostis Hugo Treffner maja aadressil Hobuse 2 ning sellest sai tema gümnaasiumi uus hoone. Selleks et maja sobiks koolihooneks, alustati peagi juurdeehitust. Lisandus mitu majaosa, mis sisaldasid söögisaali, klassiruume ja internaadi magamisruume.

«Tänaseks on see maja küll hävinud, aga säilinud jooniste ja fotode abil püüdsime hoone maketi võimalikult täpselt taastada. Makett valmis sellisel kujul, nagu hoone oli aastal 1939,» lisasid õpilased oma uurimistöö kokkuvõttesse.

Nende endi hinnangul oli eeltöö suur, sest tuli käia arhiivides, teha intervjuusid ja koostööd erakogujatega, koostada mõõtkava ning otsida maketi valmistamiseks materjali. Seejärel tuli teha joonised 3D-printeris kasutamiseks.

Töö maketi tegemiseks oli mitmekesine. Tuli printida 3D-printeriga aknad ja need seejärel töödelda, lõigata vahtplastist maketi sisu, ehitada plastist ja grillvarrastest katused, lõigata lehtvineerist seinu ja need värvida, laduda katusekive ja värvida katused. Kuid see ei olnud veel kõik.

Detailide 3D-printeriga printimiseks kulus ligi 30 tundi, valmis 90 detaili. Lõigata ja kleepida tuli ükshaaval ligi 500 paberist ruudukest akende jaoks, laduda ligi 2500 katusekivi. Kogu maketi peale kulus ligi 30 kuuma liimi pulka ja kolm tuubi kummiliimi.

Riiklikule konkursile

Uurimistöö oli mõeldud esitada Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna korraldatud iga-aastasele õpilaste teadustööde riiklikule konkursile, mille tähtaeg on igal kevadel 1. märtsil. Tänavu laekus kogu Eestist 136 tööd, millest teise vooru pääses 85.

Neist 11 on Hugo Treffneri gümnaasiumi abiturientide tööd, nende hulgas ka koolimaja makett. Kui edukad on nad teiste omataoliste hulgas, selgub õpilaste teadusfestivalil aprilli lõpul Tallinnas. Selleks ajaks peab ka maketimeistrite uurimis- ja näputöö mõõtmetega ligikaudu 37 x 96 x 43 cm olema sõidutatud ettevaatlikult pealinna.

Teadustööd esitletakse stendiettekande vormis ning neid hinnatakse 27. aprillil, preemiad ja auhinnad antakse kätte järgmisel päeval.

Enne suve loodab Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer panna maketi praeguse koolihoone aatriumisse klaaskasti kõikidele vaadata.