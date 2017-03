Esimene pääsuke: aktivistid lõid valimisliidu Elva Vallakodanik

Valimisliidu nimeks pandi eile Elva Vallakodanik, ühenduse koordinaatoriks kinnitati Rõngu valla elanik Kristel Laurits.

Elva linnast ning Konguta, Puhja, Rannu, Rõngu ja Palupera vallast moodustuvat enam kui 14 000 elanikuga Elva valda hakkab juhtima 29-liikmeline volikogu.

Esialgu on Elva Vallakodaniku nimekirjas üle kolmekümne piirkonna aktiivse inimese, kuid Kristel Lauritsa sõnul on eesmärk nimekirja saada kahekordne volikogu mandaadi jagu kandidaate. «Täna ei paista sellega muret olevat, sest huvi on tuntav ja hoiakud kaasalööjatel positiivsed,» teatas ta.

Uus valimisliit koondab piirkonnas praegu töötavaid omavalitsusjuhte, volikogude liikmeid ja külade liidreid. Liitu kuuluvate inimeste nimesid veel ei avaldata.

«See on alles stardi avamine,» selgitas valimisliidu loomisest teada andnud Konguta vallavolikogu esimees Märt Meesak. «Oleme ainult kaks korda kokku saanud, praegu on nimekirjas ka neid, kes arvavad, et kandideerivad sügisel valimistel. Mais on valimisliidu nimekiri kindlasti ka avalikkuse ees.»

Liidu loomise kahes pressiteates on peale Märt Meesaku ja Kristel Lauritsa läbi käinud ka Elva linnapea Eva Kamsi ning piirkonna ettevõtja Tõnu Aigro nimed.

Kõigi kuue ühineva omavalitsuse juhid Elva Vallakodanikku ei kuulu. «Nimekirju tekib ju veel, meie piirkonna vallajuhid jagunevad mitme nimekirja vahel,» selgitas Märt Meesak.

Teistest uutest valimisliitudest tema sõnul seni teada pole antud, kuid jutud nende loomisest käivad.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised on 15. oktoobril.