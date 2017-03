Maaülikooli tudengid kohtusid võimalike tööandjatega

Just tudengimessilt leidis ta firmale kaks aastat tagasi Lõuna-Eesti müügiesindajaks maaülikoolis loomakasvatust õppinud Birgit Kivi, kes ka tänasel messil uusi töötajaid aitas otsida. Teiste seas tundsid ettevõtte tegemiste kohta huvi maaülikooli kolmanda kursuse veterinaarmeditsiini tudengid Carmen Kuningas ja Kerttu Lindma. Ehkki neil neidudel on vaja veel kolm aastat ülikoolis käia, sõnas Ivar Lapa, et ettevõte pakub hea meelega tulevastele veterinaaridele ka praktikakohti. Mida varem alustada, seda parem.

Maaülikooli tudengite endi korraldatud messi peeti tänavu juba neljandat aastat. Tudengitel oli messil võimalus tööandjatega otse suhelda, uurida erinevate ettevõtete karjäärivõimalusi ning vahetada kontakte praktika- ja töökoha leidmiseks.

Ent kõrgtehnoloogiliste põllumajandusega seotud ettevõtete rivis oli koha leidnud ka Heino Prost, kes tutvustas tudengitele omanimelist põllutöömasinate muuseumit ning kutsus tulevasi põllumehi endale külla uudistama masinaid, mis omal ajal hobustelt töö üle võtsid