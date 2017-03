Eesti suusatipud võistlesid koolilastega

Rajameister Indrek Eensalu selgitas, et paraku kogu 1,5 kilomeetri pikkusele ringile suusalund enam ei jagu, aga 700-meetrisel rajal kannatab kihutada küll. Lund jagus Kuningamäel tõesti vaid suusarajale. Pealtvaatajate eelistatuimad jalatsid olid kummikud, sest raja kõrval laiusid porilombid.

Noorte jaoks oluline

Sprindipaaridesse loositi Põltsamaa spordiklubi noored suusatajad ja Eesti tipud. Noored sportlased sõitsid 300-meetrist ringi ning tippsuusatajad 700-meetrisel ringil. Ühes sõidus tuli sprindipaaril läbida rada kaks korda.

Eesti tippudest olid Kuningamäel kohal Karel Tammjärv, Algo Kärp, Andreas ja Anette Veerpalu, Marko Kilp, Eno Vahtra, Grete Gaim, Johan Talihärm, Martti Himmam, Alvar-Johannes Alev, Tarvi Sikk ja Kuningamäe radadelt Eesti noortekoondisse jõudnud Hanna-Brita Kaasik.

See võistlus oli esimene, kus Hanna-Brita Kaasik sai rajal olla koos Eesti A-koondise suusatajatega ning võistelda nendega rajal kui võrdne võrdsega.

Tippsuusatajad Algo Kärp ja Karel Tammjärv selgitasid, et tulid võistlust nautima ning suure vaeva nägijad olid ikkagi nende noored sprindipartnerid. Tammjärv jõudis koos Liisa Lisette Evertiga ka poolfinaali.

Algo Kärp, kelle võistlus koos Laura Külanurmega lõppes eelsõiduga, sõnas, et selliseid võistlusi võiks rohkem olla. «See on lastele niivõrd oluline ja endale ka meeldib koos lastega võistelda. Praegu, meie hooaja lõpus on selleks kõige õigem aeg,» lisas ta.

Kõikides sõitudes suurepärast minekut näidanud Greg-Emil Pärn ja Tarvi Sikk võitsid finaali ülekaalukalt. Seevastu Anette Veerpalu viis enda võistkonna teisena üle finišijoone vaid mõnikümmend sentimeetrit enne Eno Vahtrat.

«Noh, finaaliks tuli võistlustuhin ikka sisse. 167 lööki minutis päris treeningutempo ikka enam pole,» sõnas Anette Veerpalu pärast finišijoone ületamist pulsikella kiigates.

Kiidusõnu jätkus Veerpalul oma sprindipartnerile Nele Liis Kuusele, kes poistele rajal südilt vastu hakkas. «Natukene väsitas ära, aga sprintida mulle meeldib,» sõnas teise koha saanud 5. klassi neiu Nele Liis Kuusk, kes on suusatrennis käinud kaks aastat.

Kohal oli ka Venemaa suusakoondise hooldeauto, kus tegutsevad peamiselt eestlased. / Kristjan Teedema

Sümpaatsed venelased

Kohal oli ka Vene suusakoondise määrdetiimi auto, kus idanaabrite tippsportlaste suuski hooldavad peamiselt eestlased. Määrdeauto juhtki on eestlane, Suure-Jaani mees Aivar Paas. «Hooaeg on läbi ning suviti seisab auto minu juures Suure-Jaanis,» sõnas Paas. Ta lisas, et hetkel määrdeautos enam suuski pole, kuid hooajal on neid seal ligi 600 paari.

Paasi sõnul on kõik Venemaa A-koondise suusatajad äärmiselt sümpaatsed ja viisakad. «Jevgeni Ustjugov pistab alati tervituseks käe pihku ja küsib, kuidas läheb. Samamoodi Aleksandr Bessmertnõh ja naiste tipud Natalja Matvejeva ja Julia Belarukova,» kiitis ta Vene tippsportlasi.