Tartus Nõva tänaval on viiekorruselise paarismaja elanikud võtnud nõuks ära remontida maja katuse, sest see jookseb läbi. Ning kui juba töö ette võetud, siis ootab ees ka katuse soojustamine, nagu seda paljudel majadel on tehtud ja tehakse ka edaspidi.