Meeksi vallavanem Aleksandr Suvorov jalutab murelikult Meerapalu soo vahele jääval teelõigul. Nagu näha, on seal auke rohkem kui teed.

Laupäeva õhtul edastas Tartu maa­­konnaliine teenindav AS Go Bus maanteeametile teate: riigimaantee number 22 294 teelõik Laaksaare–Meerapalu on bussidele läbimatu ja seetõttu ei ole võimalik sellel maanteel teenindada avalikke bussiliine number 829, 806 ja 828. Päevas väljub Meerapalust kaks bussi Tartu poole ning kaks bussi sõidab Tartust Meerapallu.